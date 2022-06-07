Новосибирск, 7 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Заявление Болонской группы об исключении России из одноименного процесса — закономерное продолжение тотальной политизации европейскими чиновниками всех сфер межгосударственного сотрудничества между РФ и Европой. Такое мнение высказал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.

Пресс-служба НГУЭУ Денис Борисов

«Решение не сказать, что неожиданное, неспроста наши управленцы в последнее время начали активно говорить о необходимости перехода на собственные национальные образовательные стандарты в сфере высшего образования. Понятно, что главным потерпевшим от этого решения — это обычные граждане, которые планировали продолжить учебу или начать работу в европейских странах, для них плохая новость, придётся запланировать больше времени для общения с европейской бюрократией, — считает эксперт. — Эпоха перемен не самый приятный период. На государственном уровне предстоит распутать сложный узел противоречий. Что делать со студентами, которые ныне обучаются по болонским правилам? Это особенно актуально для студентов третьего курса, которые планируют выпускаться следующим летом. А что делать выпускникам этого года, которые планировали поступать в магистратуру? Часто можно слышать об увеличении сроков обучения до пяти или даже шести лет, но возникает вопрос: готовы ли семьи к увеличению сроков обучения, да ещё на фоне сложной социально-экономической обстановки? Не менее важно, что наши студенты привыкли к четырём годам и на психологическом уровне идёт сильное отторжение пролонгации обучения. А готова ли инфраструктура вузов к увеличению нагрузки на 20-30%? В общем, есть над чем подумать».

Он подчеркнул, что нужны решительные действия и определённость для всех участников образовательного процесса. Самое страшное, по мнению Борисова, попытки затянуть переход или начать реализацию новых стандартов параллельно с сохранением старой системы.