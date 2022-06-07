Екатеринбург, 7 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Свердловской области организована проверка по факту невыплаты заработной платы работникам Уральского компрессорного завода. Предприятие задолжало более 13 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Ника Егорова Зарплата

Работники написали заявления в трудовую инспекцию, однако выплаты зарплаты не добились. Тогда свердловчане объявили забастовку и не вышли на смену. В ходе проверки выяснилось, что в апреле и мае 2022 года 316 работников завода не получали заработную плату. Сумма задолженности оставила 13,4 млн рублей.

Иск к предприятию рассмотрели в Октябрьском районном суде Екатеринбурга. Суд постановил выплатить зарплату работникам. Контроль за исполнением решения инстанции осуществляет прокуратура.