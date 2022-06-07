Донецк, 7 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. До 30 украинских военных уничтожены в результате действий Народной милиции ДНР за минувшие сутки. Об этом ведомство сообщает 7 июня в телеграм-канале.

Богдан Борман ИА REGNUM Флаг ДНР

Два танка, одна БМП и до тридцати человек личного состава ВСУ уничтожены совместными действиями военнослужащих ДНР и России, говорится в сообщении.

«Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе населённого пункта Авдеевка», — добавили в ведомстве.

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