Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 7 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Бывший мэр города Агуас Буэнас Луис Арройо-Чикес приговорён федеральным судом Сан-Хуана к 24 месяцам тюремного заключения за получение незаконных комиссионных в размере около 270 000 долларов. Об этом пишет Prensa Latina.

Jeff Hitchcock Побережье Пуэрто-Рико

Политик признал себя виновным в декабре 2021 года после того, как он получил взятку от компании по сбору отходов в обмен на контракты.

Приговор в отношении Арройо-Чикеса, который, несмотря на проигрыш на перевыборах в 2016 году, продолжал извлекать выгоду из коррупционной схемы, гласит, что он также должен отбыть два года условно.

Политик, работавший в городском совете Агуас Буэнас с 2005 года по 2016 год, подписал 10-летний контракт с компанией по сбору и вывозу мусора Waste Collection, владелец которой, Оскар Сантамария, согласился платить ему по пять тысяч долларов в месяц.

Приговор был вынесен федеральным судьей Сильвией Карреньо Коль в ходе видеоконференции, в которой осужденному помогал переводчик с английского на испанский.

Политик сдался федеральным властям в декабре 2021 года после ареста других государственных чиновников, обвиненных в коррупционных схемах, в том числе нескольких мэров.