Донецк, 7 июня, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли населённый пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 11:55 был открыт огонь с позиций в населённом пункте Новгородское. Выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка.