Вашингтон, , 12:52 — REGNUM За нападением на американскую базу в Сирии, в результате которого ранения получили четверо военнослужащих США, мог стоять их сослуживец, об этом со ссылкой на источник 6 июня сообщает New York Post.

Что будет в Сирии? Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет об инциденте, которые произошел 7 апреля на базе Green Village, где в душевой и складе оружие прогремели два взрыва. Два чиновника заявили телеканала CNN, что взрывчатка была «не незначительной» и имела большую мощность детонации, чем ручная граната. Четверо солдат были обследованы на наличие возможных черепно-мозговых травм и других легких травм.

«На данный момент это всего лишь утверждения, все подозреваемые считаются невиновными до тех пор, пока не будут осуждены судом», — говорится в заявлении военных.

«Расследование продолжается, и оно может собрать или не собрать достаточные доказательства для установления личности преступника (преступников) и иметь достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора в суде. В настоящее время никакой дополнительной информации не будет», — добавили в вооруженных силах США.

Первоначально американские военные заявили, что ранения были вызваны артиллерийским или другим видом огня с закрытых позиций, но позже заявили, что нападение было совершено в результате «преднамеренного размещения взрывных устройств» на базе.