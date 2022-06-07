Красноярск, 7 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Полицейские завершили расследование уголовного дела против матери, оставившей ребенка в опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июня в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Марина Каширская ИА REGNUM Балконы

Ночью в конце апреля прохожие обнаружили около дома по улице Марковского четырёхлетнего ребёнка. Мальчик лежал на земле и плакал от боли. Очевидцы сообщили об этом в полицию. Ребёнка госпитализировали.

Во время проведения поквартирного обхода стражи порядка установили личность матери мальчика. Красноярка 1999 года рождения заявила, что ребёнок упал с балкона четвёртого этажа, пока она ходила в магазин. В ходе расследования женщина призналась, что, уложив ребёнка спать, ушла в кафе. Дома её не было несколько часов.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Людиново 7 июня из окна пятого этажа многоквартирного дома выпал ребенок 2018 года рождения.

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