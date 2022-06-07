Воронеж, 7 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Воронежская область поможет восстановить Марковский, Меловский и Новопсковский районы ЛНР. Об этом 7 июня заявил губернатор Александр Гусев.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Специалисты из Воронежской области будут заниматься объектами коммунальной, инженерный, медицинской и дорожной сфер. Они обследуют объекты и готовят план работы. Первый транш составит 500 миллионов рублей.

Решается вопрос с поставкой медикаментов, средств реабилитации, школьных учебников, пшеницы, сельхозтехники, минеральных удобрений. Уже направлено 19 тонн груза для луганских детсадов.

«С главами луганских районов детально обсудил первоочередные задачи и шаги в каждой сфере. Например, обследуем районные больницы и объекты соцзащиты, решим вопрос поставки лекарств в аптеки и средств реабилитации. Посотрудничаем и в сфере АПК. Луганские аграрии посетят наши семеноводческие хозяйства и оценят сельхозтехнику воронежского производства.

В сфере ЖКХ решили, что нужно создать для каждого луганского района комплект коммунальной техники: мусоровоза, машины аварийной бригады и ассенизатора. Еще в повестке стоит вопрос подготовки к отопительному сезону — нужно закупить трубы и насосов для котельных», — прокомментировал Гусев.