Москва, , 12:50 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил до середины июля провести широкое обсуждение реформы российского образования на фоне выхода из Болонского процесса, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Встречался с министром науки и образования Валерием Фальковым, он считает, что нужно отказаться от всего, что неэффективно, и создать свою российскую новую систему, которая бы базировалась на лучших достижениях предыдущих периодов и исключила то, что неэффективно», — сказал Володин.

Он предложил пригласить на обсуждение ректора МГУ Виктора Садовничего, руководителей союзов профильных вузов, медицинских, сельскохозяйственных и других.

Дискуссию предполагается провести до конца весенней сессии, то есть до середины июля.

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