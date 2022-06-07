Москва, 7 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Россия никогда не откажется от традиционной системы обучения и воспитания школьников, однако применение информационных технологий в таких ситуация, как пандемия COVID-19 или болезнь учащихся школы, помогает им сохранить мотивацию к обучению, а также избежать пробелов в знаниях. Об этом 7 июня заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия 24».

АНО «Россия - страна возможностей» Сергей Кравцов

«Мы никогда не откажемся от традиционной системы обучения. Наш принцип — сохранение классического образования, общение учителя и учеников, потому что образование — не только обучение, но это и воспитание. Воспитание нравственных ценностей, гражданина, патриота своей страны», — сказал он.

При этом Кравцов уточнил, что при таких вынужденных ситуациях, как пандемия или невозможность посещения учеником урока по болезни, информационные технологии позволяют учащимся подключиться к урокам, в результате чего «у него не образуются пробелы в знаниях и не теряется мотивация к обучению».

Также глава Минпросвещения рассказал, что возглавляемое им ведомство совместно с Ростелекомом, министерством цифрового развития и компанией VK, создали «отечественную платформу в дополнение к традиционной системе образования, которая позволят общаться школьникам между собой в социальной сети».

«Но эта социальная сеть закрытая, защищенная, в ней проверенная информация, проверенный контент. Общение, понятно, после уроков, либо в ходе уроков для того, чтобы школьники из одной школы могли пообщаться по истории, по биологии, со школьниками, находящимися в другом регионе», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что киевские власти не чурались искажения истории и фальсификации фактов.