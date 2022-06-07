Таллин, 7 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Резкий и рекордный рост цен на топливо стал серьезной проблемой для автобусных предприятий Эстонии. Об этом сообщило эстонское телевидение ETV в своем спецрепортаже.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

В понедельник, 6 июня, автобусные предприятия страны планировали однодневную забастовку, которая была отменена в самый последний момент — автобусники решили до конца выполнять свои обязательства, несмотря на проблему. Представители автобусные предприятия заявили, что заключенные с государством договоры невозможно выполнить в соответствии с текущими расходами.

Подчеркивается, что на поддержание работы автобусных линий из дополнительного бюджета государства средств выделено не было, поэтому в Департаменте транспорта Эстонии пообещали найти средства из собственных ресурсов.

«Заявка на дополнительное финансирование, которую мы подали, составила 4,5 млн евро. Эта просьба не была удовлетворена. Однако мы нашли покрытие этого объема за счет внутренних ресурсов, наших инвестиций, а также операционных и прочих расходов», — объяснил директор транспортной службы Департамента транспорта Мартин Ленги.

Он выразил надежду на улучшение ситуации в июле, когда будет проведена индексация договоров, что автоматически увеличит выплаты автобусным фирмам из госбюджета. Ленги признал, что нельзя исключать, что некоторые автобусные линии придется закрыть.