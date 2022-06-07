Ханты-Мансийск, 7 июня 2022, 12:47 — REGNUM В Югре за сутки на 7 июня госпитализировали 13 больных с COVID-19, 9 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом. Это на четыре случаю больше, чем днём ранее. На первое место по числу заражений вышел Сургут — 4.
С начала пандемии в Югре на 7 июня насчитывается 210 830 лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 207 956 пациентов, 2 551 скончался (ни одного за сутки).
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