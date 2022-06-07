Тунис, 7 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Президент Туниса Кайс Сайед подписал указ о назначении новых руководителей в большинстве регионов страны. Об этом 7 июня сообщает Babnet со ссылкой на текст указа.

Quirinale.it Кайс Сайед

Так, новые губернаторы были назначены в провинциях Сфакс, Татауин, Ариана, Загуан, Сус, Касерин, Джендуба, Габес, Силиана и Кебели.

По данным журналистов, назначения связаны с предстоящим референдумом о новой конституции Туниса, проект которой был разработан главой государства.

Ранее, отмечают журналисты, президент Туниса назначил своих сторонников на ряд ведущих постов в правительстве, суде и независимом избирательном органе страны.

Голосование по проекту новой конституции Туниса должно пройти 25 июля 2022 года.