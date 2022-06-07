Париж, 7 июня 2022, 12:46 — REGNUM После нового призыва президента Франции Эммануэля Макрона «не унижать Россию», вызвавшего волну критики, в частности, на Украине и в Восточной Европе, баллотировавшаяся на пост президента Франции Марин Ле Пен оценила слова Макрона, сообщает Le Parisien.
Марин Ле Пен заявила, что Эммануэль Макрон прав, ведя переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщало ИА REGNUM, своей фразой о недопустимости того, чтобы Россия была унижена на международной арене, напугал жителей Украины президент Франции Эммануэль Макрон.
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