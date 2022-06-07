Томск, 7 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Томские сельхозпроизводители перевыполнили план по севу пшеницы, овса, ячменя, а также гороха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Lenobl.ru Посевная

К началу июня аграрии посеяли 97 237 га пшеницы (+0,4% от плана), 22 607 га овса (+0,6%), 23 841 га ячменя (+0,6%) и 10 626 га гороха (+2,5%). При этом план по посевной в области выполнен на 98,2%.

В настоящее время продолжается сев гречихи — 79,2% от плана, картофеля — 99,2%, масличного льна — 92,1%, сои — 66,8%, а также однолетних и многолетних трав.

«В хозяйствах области приступили к уходу за посевами. Довсходовое боронование выполнено на 37 308 га, гербицидами обработано 26 925 га, инсектицидами — 8 541 га», — добавили в администрации.