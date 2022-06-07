Санкт-Петербург, 7 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Темпы прироста количества автотранспорта, проезжающего по платному Западному скоростному диаметру (ЗСД), в последнее время замедлились. Однако рост трафика всё равно продолжается, что избавляет бюджет Петербурга от дополнительных выплат концессионерам ЗСД, построенного на принципах государственно-частного партнерства. Об этом 7 июня заявил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков во время обсуждения в Заксобрании Петербурга его кандидатуры на пост вице-губернатора, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

«Рост темпа трафика на Западном скоростном диаметре действительно снизился, но трафик продолжает расти. Было серьезное понижение в период локдауна, что естественно <…> но сейчас трафик растет. Сбалансированная денежно-тарифная политика Санкт-Петербурга в зависимости от того потока транспорта, который идет по ЗСД, позволяет городу не доплачивать за содержание этого объекта», — сказал Поляков.

Он также отметил позитивное влияние на рост трафика от запуска в 2021 году двух новых развязок на ЗСД.

«В этом году продолжается строительство еще двух развязок, которые позволят сделать использование ЗСД более удобным, комфортным и привлекут дополнительный поток автомобилей на этот важный инфраструктурный объект нашего города», — добавил Кирилл Поляков, которого Заксобрание 7 июня утвердило на пост вице-губернатора.

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