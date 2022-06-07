Рязань, 7 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки госпитализированы 15 человек с подтверждённым COVID-19, сообщили ИА REGNUM 7 июня в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 94 пациента.

Zdrav.nso.ru Лаборант ПЦР-лаборатории

С начала пандемии в Рязанской области выявлено 121 577 носителей коронавируса. Выздоровел 117 221 житель.

От осложнений скончался 3 391 пациент, при этом за сутки новых летальных исходов не отмечено.