Сыктывкар, 7 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Коми двух жительниц Казахстана обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

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По версии следствия, 21-летняя девушка и ее 20-летняя знакомая у себя на родине вступили в состав организованной преступной группы, которая занималась распространением наркотических средств в Казахстане и России. За одну закладку с наркотиками девушки получали по 250 рублей.

«Через непродолжительное время им поступило предложение продолжить преступную деятельность в одном из трех городов: Красноярске, Волгограде или Сыктывкаре. Сообщницы выбрали Сыктывкар, поскольку там за одну закладку им пообещали платить по 800 рублей», — сообщили в Следкоме.

Свою преступную деятельность в столице Коми обвиняемые вели с мая 2021 года. Правоохранители задержали девушек при попытке сбыта мефедрона.

Как сообщало ИА REGNUM, более 170 кг наркотиков вырастили под Волгоградом двое преступников.