Тарту, Эстония, 7 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Тарту — втором по значимости и населению городе Эстонии — пляжный сезон начался с запрета на купание в излюбленном месте отдыха горожан. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капля в море

Анализы проб воды в канале Анне показали превышение норм содержания энтерококков и кишечной палочки. «Содержание энтерококков и кишечной палочки превышает норму в два раза. Как это произошло, мы пока не знаем», — рассказал руководитель группы Департамента здоровья Матс Хансен.

Дежурные пляжные спасатели предполагают, что на качество воды могли повлиять активное выгуливание собак на пляже тартусцами и обильные осадки.

«Пляж под наклоном, дождевая вода стекается в канал, и, скорее всего, так и берутся бактерии. Я работаю на пляже четвертый сезон, и это одна из самых длительных проблем. Но люди все равно приходят с домашними животными», — рассказал спасатель на водах Денис Хоренженко.

Он также сообщил, что красный флаг на спасательной вышке плохо удерживает от купания отдыхающих, которые пренебрегают предупреждениями и своим здоровьем.