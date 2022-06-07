Липецк, 7 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал соглашение о сотрудничестве с главой администрации Володарского района ДНР Сергеем Юзвинкевичем. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба областной администрации.

Admlip.ru Игорь Артамонов

Липецкая область взяла шефство над Володарским районом ДНР и будет помогать с его восстановлением.

По словам Артамонова, липчане будут помогать с восстановлением инфраструктуры в районе, а также школ и детского сада.