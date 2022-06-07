Москва, 7 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Задача Госдумы, чтобы соотечественники, проживающие в ДНР, получили отдачу от тех, за кого голосовали. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Наша задача, наш долг сделать все для того, чтобы граждане РФ, наши соотечественники, проживающие в ДНР, получили отдачу от тех, за кого голосовали», — сказал Володин в ходе заседания.

Он также напомнил о решениях, которые принимала Государственная дума, поэтому, сказал он, «важно продолжать идти этим же путем, оказывая поддержку, делая все для того, чтобы как можно быстрее в ДНР была восстановлена мирная жизнь, и конечно, люди получили помощь и поддержку».

В Госдуме пройдут встречи представителей ДНР со всеми фракциями, с профильными комитетами.

«И эти все четыре дня будет насыщенная работа депутатов НС ДНР, с тем, чтобы мы вышли на решение конкретных вопросов, а это значит, проблемы жителей будут решаться более эффективно, развиваться экономика ДНР», — отметил Володин.