Москва, , 13:23 — REGNUM В России по поддержке нацпроекта «Образование» стартовал конкурс разработчиков направлений Национальной технологической олимпиады Junior 2022. Заявки принимаются до 15 июня, итоги конкурса подведут 1 июля, сообщает платформа rsv.ru.

Конкурс разработчиков направлений Национальной технологической олимпиады Junior 2022 Rsv.ru

Командные инженерные соревнования для школьников 5−7 классов проходят в два этапа: дистанционный отборочный этап и очный командный заключительный этап на региональных площадках по всей стране.

«Платформа «Россия — страна возможностей» и Кружковое движение НТИ совместно проводят олимпиаду уже четвертый год, и статистика заявок показывает, что с каждым годом интерес ребят 10−12 лет к современным технологиям растет. Конкурс лидеров сфер, который мы запускаем ежегодно, позволяет делать так, чтобы соревнования оставались интересными — как для новичков, так и для тех, кто участвовал в НТО Junior ранее.

Для победителей конкурса проведение соревнований для школьников 5−7 классов — это уникальная возможность поработать с очень благодарной аудиторией, которая только начинает погружаться в мир технологий будущего», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Соревнования организованы Кружковым движением НТИ совместно с АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Они проводятся по пяти технологическим направлениям (сферам): «Технологии и виртуальные помощники», «Технологии и космос», «Технологии и материалы», «Технологии и разработка компьютерных игр» и «Технологии и роботы». К старту сезона НТО Junior 2022 организаторы проводят конкурс разработчиков образовательного содержания по двум направлениям: «Технологии и роботы» (решение инженерных задач в области конструирования и управления робототехническими системами) и «Технологии и материалы» (основы биологии и химии; решение инженерных задач на основе собранных экспериментальных данных).

Остальные направления будут проводить лидеры и их команды, отлично зарекомендовавшие себя в предыдущем сезоне НТО Junior: «Технологии и разработка компьютерных игр» — Роман Горошкин (VK Play), «Технологии и космос» — Алексей Рытов («Академия цифровых технологий» г. Санкт-Петербурга), «Технологии и виртуальные помощники» — Анна Балахчи (Иркутский государственный университет). Также в конкурсе лидеров направлений открыта номинация «Новая сфера», в рамках которой можно предложить концепцию соревнования по направлению, которое пока не представлено в НТО Junior.

К участию в конкурсе приглашаются команды с опытом разработки и проведения инженерных соревнований для школьников. Лидерам сфер и их командам предстоит составить не только олимпиадные задания, но также подготовить ознакомительный курс по своему направлению.

Поступившие заявки рассмотрит экспертно-методическая комиссия олимпиады. По итогам будут выбраны лидеры команд, которые займутся разработкой образовательного содержания каждой сферы НТО Junior. Сотрудничество с лидерами сфер планируется с июля по декабрь 2022 года. Подробная информация о конкурсе: https://junior.ntcontest.ru/leaders2022.

«Проводя трек Junior Национальной технологической олимпиады, мы ставим перед собой задачу пробудить и поддержать в ребятах 10−13 лет интерес к научной и технической деятельности. Но НТО Junior — это лишь первая ступень комплексной системы вовлечения молодежи в технологическую сферу, которую выстраивает Кружковое движение НТИ. Мы планируем усилить связь между направлениями НТО Junior и трека Национальной технологической олимпиады для 8−11 классов, чтобы помочь школьникам уже в средних классах эффективно готовиться к будущим соревнованиям, дающим серьезные льготы для поступления в лучшие технологические вузы страны», — подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

«Этот проект — возможность попасть в экосистему кружкового движения, где внутри очень много разных событий и мероприятий развивающего характера. Поэтому мне кажется, что основная ценность и олимпиады Junior, и большой национальной технологической олимпиады — это возможность попасть в эту экосистему, выстроить отношения с представителями реального сектора экономики, попробовать руками и ментально поработать над задачками и осмысленно выстроить траекторию своего развития», — считает член Общественной палаты РФ, директор по стратегическому развитию Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталья Кравченко.

«В этом мероприятии принимает участие большое количество наших студентов. Они выступают в качестве наставников. И потом эти же студенты остаются у нас. Это — то поколение современных педагогов и преподавателей, которое вырастает из этой среды», — пояснил ректор Технологического университета имени имени А. А. Леонова Алексей Щиканов.

Лётчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко признался, что он немного завидует ребятам, у которых появилась такая возможность поработать в команде над настоящими проектами, решая интересные практические задачи.

НТО Junior проводится по федеральному проекту «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование». Одна из главных задач проекта — помочь талантливым школьникам находить возможности для самореализации в родных регионах.

Регистрация на олимпиаду откроется в конце августа 2022 года. В 2021 году в НТО Junior приняли участие более 22 тысяч школьников из 85 регионов России.