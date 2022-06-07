Сеул, , 12:40 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал региональные власти важным партнёром правительства в реализации государственной политики. Об этом южнокорейский лидер сообщил 7 июня в ходе заседания кабинета министров.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Глава Южной Кореи выразил удовлетворение тем, что местные органы власти быстро реализовали дополнительный бюджет, направленный на поддержку индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что перед общей угрозой экономического кризиса страна не может делиться на центр и регионы.

Юн Сок Ёль призывал членов правительства и местные власти приложить максимум усилий для стабилизации жизни населения, а также сообщил о намерении встретиться в ближайшее время с главами местных администраций.