Сеул, 7 июня 2022, 12:40 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал региональные власти важным партнёром правительства в реализации государственной политики. Об этом южнокорейский лидер сообщил 7 июня в ходе заседания кабинета министров.

Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль
대한민국 대법원

Глава Южной Кореи выразил удовлетворение тем, что местные органы власти быстро реализовали дополнительный бюджет, направленный на поддержку индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что перед общей угрозой экономического кризиса страна не может делиться на центр и регионы.

Юн Сок Ёль призывал членов правительства и местные власти приложить максимум усилий для стабилизации жизни населения, а также сообщил о намерении встретиться в ближайшее время с главами местных администраций.