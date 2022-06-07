Москва, , 12:38 — REGNUM Процесс образования включает в себя не только получение знаний, но и воспитание нравственных ценностей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов Obrnadzor.gov.ru

«Наш принцип — сохранение классического образования, общение учителя и учеников, потому что образование — не только обучение, но это и воспитание. Воспитание нравственных ценностей, гражданина, патриота своей страны», — сказал Кравцов.

При этом он напомнил о существовании вынужденных мер, связанных с пандемией или пропусками уроков по болезни, когда ученик может подключиться к уроку онлайн, не посещая школу, и тем самым не допуская пробелов в знаниях и не теряя мотивации к обучению.