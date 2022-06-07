Махмудраки, Афганистан, 7 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В афганской провинции Каписа семилетняя девочка погибла в дорожно-транспортном происшествии близ административного центра провинции. Об этом сообщили местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет газета «8 Собх».

Мотоциклист

Инцидент произошёл около 17:00 6 июня в кишлаке Рахманхейль.

Абдул Фаттах Файез, представитель полиции Каписы, сказал, что ребёнок был сбит мотоциклом, когда переходил дорогу. Он объяснил произошедшее невнимательностью водителя.

Небрежность водителей, разбитые и узкие дороги часто приводят к жертвам, особенно среди детей, в провинциях к северу от Кабула.