Агидель, Башкирия, , 12:44 — REGNUM Глава администрации башкирского города Агидель Фанис Гильванов попросил вандалов самим привести в порядок испорченное ими городское имущество во дворах и на детских площадках. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Март 2017 года, вандализма от гостей объекта — всё больше. Практически уничтожен парапет, закрашено название пристани © Николай Чеканов

Гильванов сообщил, что очень огорчён отношением некоторых жителей к благоустроенным территориям. Он отметил, что с каждым годом город Агидель преображается. При этом власти города сталкиваются с проявлением вандализма.

Глава города отметил, что вандалы ломают и исписывают краской скамейки, ограждения, элементы игровых площадок, информационные стенды, опоры наружного освещения, теперь они добрались и до центрального парка «Волна Агидели».

Гильванов подчеркнул, что сотрудники обслуживающих организации постоянно исправляют разрушенные элементы площадок и территорий. На эти работы приходится выделять дополнительные средства из местного бюджета, хотя эти деньги могли бы быть направлены на создание чего-то нового, отметил мэр.

«Обращаюсь ко всем жителям города — давайте бережно относиться к тому хорошему, что у нас есть! На общественных территориях города ведется видеонаблюдение. По записям видеокамер мы выяснили, кто портит всю красоту. Прошу, кто это сделал признаться самому и исправить свои ошибки, пока не поздно», — заявил глава города.

Он напомнил, что согласно законодательству, вандализм может наказываться штрафом в размере до сорока тысяч рублей, а также арестом на срок до трех месяцев.