Тирасполь, , 12:35 — REGNUM Одной из наиболее острых гуманитарных проблем для Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) остаётся блокировка в Молдавии грузов с лекарствами. Об этом 7 июня в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Памятник господарю Молдавского княжества Стефану III Великому (Штефан чел Маре) в Бельцах (Молдавия) Gzt.md

«Вопрос не решён, к сожалению. Молдавская сторона пропустила один из грузов, грузовик, который там находился более двух месяцев», — сказал Игнатьев.

Он отметил, что в целом вопрос продолжает оставаться в подвешенном состоянии. Механизм, который бы позволил ввозить импорт в Приднестровье, Кишинёв не согласовывает и не вводит в действие.

Напомним, после начала Россией спецоперации по денацификации Украины киевский режим закрыл границу с ПМР, оборвав торговые связи. Весь импорт в Приднестровье теперь поступает через Молдавию, чем пытается пользоваться Кишинёв для давления на Тирасполь, устраивая бюрократические проволочки на границе.

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