Черногорск, Хакасия, 7 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В городе Черногорске страшное ДТП унесло жизни двух человек — бабушки и внучки. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Хакасии.

ДТП

Женщину с детьми днём 7 июня сбила иномарка «Хонда Аккорд» под управлением мужчины 1993 года рождения. Известно, что бабушка с двумя внучками (четырёхлетней и полуторагодовалой) переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе городского парка.

Водитель маршрутки, двигаясь по крайней правой полосе, пропустил женщину с детьми, водитель иномарки останавливаться не стал.

В результате ДТП погибли женщина 1954 года рождения и её четырехлетняя внучка. Младшая девочка выжила.

Результаты медосвидетельствования показали, что водитель был трезв. По факту ДТП будет возбуждено уголовное дело. Очевидцев аварии, в том числе пассажиров маршрутного микроавтобуса, просят обратиться в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону суд изучит материалы уголовного дела о смертельном ДТП на проспекте 40-летия Победы.

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