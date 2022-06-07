Белград, 7 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Приглашение главы МИД РФ Сергея Лаврова для сербского коллеги Николы Селаковича посетить Россию приняли в Белграде. Начинается подготовка визита, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко 7 июня в эфире телеканала «Россия 24».

ZlatanJovanovic Белград. Сербия

Он отметил, что сербский президент Александр Вучич поручил готовить визит. Несмотря на провокации, невозможно помешать развитию отношений России и Сербии, диалогу и взаимодействию этих стран в конкретных областях, добавил посол.

«Здесь принято с большим удовольствием и ожиданиями приглашение Сергея Викторовича Лаврова министру иностранных дел Селаковичу посетить Россию, что и будет сделано», — сказал Боцан-Харченко.

По его словам, действия Запада вызвали большое возмущение среди сербской общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее граничащие с Сербией страны не пропустили через свою территорию самолёт с Сергеем Лавровым. В результате оказался сорван визит главы российского МИД в Белград.

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