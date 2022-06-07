Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге оштрафовали мужчину, который посадил за руль своего автомобиля десятилетнего сына, сообщили 7 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ребенок за рулем машины пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Ребенка за рулем белого автомобиля SEAT Leon ранним утром 6 июня заметили проезжающие мимо автомобилисты. Один из них записал на камеру мобильного телефона видео и опубликовал в социальной сети, после чего установить личность владельца иномарки правоохранительным органам не составило труда.

Как выяснилось, около 06:40 мск 6 июня на Выборгском шоссе, у дома 503, 40-летний владелец SEAT Leon посадил за руль своего 10-летнего сына. Мальчик под контролем родителя и с включённой аварийной сигнализацией медленно ехал по безымянной дороге около жилого квартала, что стало поводом для составления протокола о нарушении ПДД.

«На мужчину составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.7 КоАП РФ», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что петербуржцу предстоит заплатить штраф до 30 тыс. рублей.