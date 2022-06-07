Москва, , 12:33 — REGNUM Одна из причин резкого снижения курса иены относительно доллара — это длительный период дефляции в Японии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Йены

«Курс японской иены снижается под влиянием нескольких факторов. Во-первых, из-за длительного периода дефляции в Японии инвесторам выгоднее покупать иностранные долговые обязательства, которые имеют более высокую доходность. Например, разница между доходностью японских и американских государственных облигаций составляет 2,5% в пользу последних. Понятно, что это порождает дополнительный спрос на доллар, что снижает курс иены, — сказал Сафонов. — Во-вторых, в борьбе с дефляцией ЦБ Японии пытается стимулировать спрос внутри страны, смягчая процентную ставку. Это ещё более усугубляет разрыв в доходности депозитов».

В-третьих, как объяснил экономист, рост импортных цен на сырье также приводит к увеличению покупки доллара и евро для производства расчетов по импортным операциям.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, японская иена подешевела относительно доллара до 20-летнего минимума.

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