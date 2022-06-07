Кабул, 7 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Уже в ближайшие дни стартуют отборочные матчи Кубка Азии по футболу. Первый матч сборная Афганистана сыграет с командой Гонконга в среду, 8 июня. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Матч состоится в Калькутте, Индия. В отборочную группу входят сборные Афганистана, Гонконга, Индии и Камбоджи.

Напомним, что на днях сборная Афганистана в тренировочном матче уступила сборной Вьетнама со счетом 0:2.