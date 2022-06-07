Амман, 7 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Иорданский государственный инвестиционный фонд и компания Saudi Jordanian Investment Fund подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта в сфере здравоохранения с объемом инвестиций около $400 млн. Об этом 7 июня сообщает информационное агентство Petra.

Jim Greenhill Иорданский флаг над Амманом

По данным журналистов, в рамках проекта планируется построить новый медицинский центр на востоке иорданской столицы. В рамках проекта будут построены корпуса медицинского университета и университетской больницы.

Комментируя подписание соглашения, премьер-министр Иордании Башир аль-Хасасуна подчеркнул, что Амман рассчитывает на дальнейшее привлечение иностранных инвестиций.

«У нас есть партнеры в области инвестиций, в том числе — наши братские страны, такие как Саудовская Аравия, Эмираты, Катар, Кувейт и ряд других», — заявил премьер-министр Иордании.