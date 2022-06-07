Рига, 7 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Правительство Латвии во вторник, 7 июня, рассмотрит доклад о заявках, поступивших по проекту строительства в стране терминала сжиженного природного газа (СПГ), свидетельствует повестка дня заседания.

Gazprom.ru СПГ-танкер

При этом рассмотрение и обсуждение заявок решено провести на закрытой части заседания. Решение о строительстве в Латвии терминала СПГ было принято правительством 19 апреля 2022 года.

Министерство экономики ранее организовало публичное исследование рынка для строительства терминала СПГ. За время его проведения поступило три заявки по проекту терминала, которые были оценены независимой комиссией во главе с государственным секретарем министерства.

Министр экономики Илзе Индриксоне отмечала, что представлены проекты по строительству терминалов в Риге и в море у Саулкрасты. Среди предложений как те, авторы которых готовы взяться за реализацию проекта без государственной поддержки, так и те, которые планируется реализовать только при условии господдержки, например, в виде гарантий на закупки.

Министр уже заявила, что участие государства может быть рассмотрено только из соображений безопасности. Других подробностей о проекте, направленном на избавление страны от зависимости от российского газа, не приводится.