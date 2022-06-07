Бали, Индонезия, 7 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо планирует 12 июня открыть фестиваль искусств на Бали, в котором примут участие по меньшей мере 16 500 художников, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

В 2020 году фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса. Затем, в 2021 году, фестиваль был проведен в онлайн формате. И в 2022 году фестиваль снова пройдет в обычном режиме.

Художники должны быть вакцинированы, а посетители надеть защитные маски.

Основное место проведения фестиваля — арт-центр Денпасара. На мероприятии смогут присутствовать лишь 75% посетителей с соблюдением санитарных протоколов.

Темой фестиваля в этом году станет «вода как источник жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии сообщило о 25 случаях заражения таинственным гепатитом, причины возникновения которого неизвестны.