Тамбов, 7 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Тамбовской области на внеочередном заседании областной Думы назначена дата выборов главы региона. Голосование состоится 11 сентября, сообщили ИА REGNUM в областной Думе.

https://tambovoblduma.ru Внеочередное заседание Тамбовской областной Думы под председательством Евгения Матушкина

На 15-м внеочередном заседании депутаты областной Думы рассмотрели вопрос о назначении досрочных выборов главы Тамбовской области. Председатель регионального парламента Евгений Матушкин отмечает, что в рамках федерального и регионального законодательства решение о назначении выборов должно быть принято «не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до Единого дня голосования».

«Единый день голосования — второе воскресенье сентября. В связи с этим мы приняли постановление о назначении досрочных выборов главы Тамбовской области в Единый день голосования 11 сентября 2022 года», — сообщил Евгений Матушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2021 года Александр Никитин сложил полномочия губернатора Тамбовской области. Его отставку по собственному желанию принял президент России Владимир Путин, назначив на пост временно исполняющего обязанности главы администрации Тамбовской области Максима Егорова.