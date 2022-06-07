Москва, 7 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Система образования в России должна развиваться аккуратно и поступательно. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

«Я считаю, что система образования должна развиваться очень поступательно, нужно выверять каждое решение очень аккуратно, скрупулезно. Это принцип, которым мы руководствуемся, которым мы будем руководствоваться», — сказал Кравцов.

Он назвал оправданной систему специалитетов в своё время, поскольку в разных государствах существовал разный уровень преподавания.