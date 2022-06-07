Махачкала, , 12:29 — REGNUM Жители Дагестана теперь не обязаны носить защитные маски. Требование об обязательном их ношении отменено руководством республики. При этом сохраняется обязанность по соблюдению мер дезинфекции, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Маска (сс) AlexChirkin

«Долгожданная для многих новость — в Дагестане снимаются требования по ношению защитных масок. Благодарю всех, кто терпеливо и ответственно относился к своему здоровью и безопасности», — написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Меликов, решение об отмене масочного режима принято после того, как уровень вакцинации в Дагестане достиг 85% и отмечается стабилизация ситуации по распространению коронавируса.

Напомним, первым на Северном Кавказе отменил масочный режим Ставропольский край.

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