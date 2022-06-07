Москва, 7 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Россия восстановила право голоса Донецка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом заявил председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка, выступая в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»

«Украина всегда боялась голоса Донбасса, даже пойдя на нас войной, заглушить его не смогла. Россия же нам наше право голоса восстановила. Донецкая Народная Республика это высоко ценит», — заявил Бидёвка.

Он также обратил внимание на то, что новые возможности, которые открылись для граждан, появились благодаря президенту РФ Владимиру Путину. Переломным событием в судьбе народа стало подписание договора о дружбе между РФ и ДНР.

Бидёвка поблагодарил регионы России, которые взяли на себя шефство над территориями ДНР.