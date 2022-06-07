Нарьян-Мар, 7 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели первого заместителя гендиректора соцсети «ВКонтакте» (VK) Владимира Габриеляна и директора компании по закупкам Сергея Мерзлякова, сообщает пресс-служба ведомства.

Эмблема СКР

По предварительным данным, трое мужчин и супруга одного из них на двух вездеходах передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос в Ненецком автономном округе. Во время перехода через реку транспортные средства перевернулись, и их течением отнесло в море. Мужчине и женщине удалось спастись, они пешком вышли к оленеводам и обратились за помощью.

«Сегодня тела погибших на вертолете доставят в город Нарьян-Мар, где будет проведено опознание и судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибших», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о гибели топ-менеджеров сообщили в пресс-службе VK.