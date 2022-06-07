Йошкар-Ола, , 12:28 — REGNUM В медицинские организации Марий Эл с начала эпидсезона в связи с присасыванием клещей обратились 420 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. В числе пострадавших 137 детей в возрасте до 14 лет.

Клещ Kaluganews.com

Годом ранее за аналогичный период от укусов клещей пострадали 1026 человек.

У мужчины, который проживает в Йошкар-Оле, зарегистрировано заражение клещевым боррелиозом. Нападение клеща произошло на территории СНТ «Сатурн». При этом клещ не был передан в вирусологическую лабораторию, в связи с чем пострадавшему не было назначено профилактическое лечение. На территории садоводства будет проведена акарицидная обработка.

Только за последнюю неделю от клещей пострадали 65 жителей республики, в том числе 12 детей в возрасте до 14 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 3 июня за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей с начала марта обратились 7119 человек, включая 1485 детей. За неделю от укусов клещей пострадали около 1,6 тыс. человек.

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