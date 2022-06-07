Рига, , 12:28 — REGNUM Хотя до выборов в парламент Латвии остается менее четырех месяцев, большинство политических сил, планирующих участвовать в грядущих выборах, пока даже еще официально не назвали своих кандидатов в премьеры.

Флаг Латвии Nicolas Raymond

Об этом сообщил латвийский портал bb. lv, напомнив, что официально старт предвыборной кампании был дан 4 июня, а завершится она 1 октября 2022 года.

До подачи списков кандидатов в депутаты еще есть время: Центризбирком начинает прием списков 13 июля, а завершается подачи списков 2 августа. Ровно за месяц до выборов, то есть 1 сентября, прекращаются предвыборная реклама и агитация по телевидению. На другие СМИ подобные запреты не распространяются.

По состоянию на 31 мая 2022 года, в Латвии насчитывалось 1 541 279 имеющих право голоса граждан. По самым скромным прогнозам, в этих выборах будут участвовать рекордные 16 партий и объединений.

На основании закона Центризбирком, анализируя количество избирателей по регионам, распределил число мандатов, за которые и развернется борьба в каждом из пяти избирательных округов.

Отмечается, что это будут первые за последние три года выборы без ковидных ограничений.