Белгород, 7 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Белгородской области за истекшие сутки 39 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в региональном оперативном штабе. В стационарах находятся 163 пациента, под амбулаторным наблюдением — 491 житель.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

Всего в Белгородской области зарегистрировано 131 116 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 128 192 человека. Скончались от осложнений 2 270 пациентов, причём за последние сутки не отмечено летальных исходов.

По данным федерального оперштаба, в ковид-госпитали за сутки направлены 19 человек.