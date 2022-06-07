Санкт-Петербург, 7 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Первым направлением, где будет запущено тактовое движение электричек в Петербурге, станет направление от Витебского вокзала в сторону Пушкина и Павловска. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июня сообщил глава городского комтранса Кирилл Поляков во время обсуждения в Заксобрании его кандидатуры на пост вице-губернатор Санкт-Петербурга. Это должно улучшить транспортную доступность Пушкинского района, наряду с развитием скоростного трамвайного движения

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка в Петербурге

«Сейчас в рамках ГЧП идет проект строительства трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка, — напомнил Поляков. — Это позволить решить застаревшую проблему Шушар, которые застраивались без своевременного развития инфраструктуры».

Однако трамваями дело не ограничится — будет улучшаться железнодорожное сообщение Пушкинского района с центром Петербурга.

«Также из приятных новостей для жителей Пушкинского района: нами было принято решение совместно с РЖД о том, что первый проект тактового движения пригородных электричек будет реализован на направлении Пушкин-Павловск. Это позволит сделать этот вид транспорта более привлекательным. Электричка также проходит через Шушары, и там тоже позволит в определенной части снять остроту проблемы», — рассказал Кирилл Поляков, кандидатуру которого на пост вице-губернатора согласовали в Заксобрании.

Он добавил, что этот проект будет реализован в 2023 году.