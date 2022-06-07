Виннипег, Канада, , 12:24 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) наградила призом «Леди Бинг Трофи» нападающего клуба «Виннипег Джетс» Кайла Коннора. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба лиги.

«Виннипег Джетс» John Slipec

Отмечается, что «Леди Бинг Трофи» вручается по итогам регулярного чемпионата игроку, который демонстрировал образец честной спортивной борьбы и высокое мастерство.

В сезоне 2021/22 Коннор сыграл в 79 матчах и набрал 93 очка — 47 шайб и 46 результативных передач. Он проводил на льду в среднем 21 минуту 47 секунд и всего два раза был наказан двухминутным удалением.

Номинантами также были прошлогодний обладатель этого приза защитник «Каролины Харрикейнз» Джейкоб Славин и защитник «Миннесота Уайлд» Джаред Спёрджен.

Приз был учрежден в 1925 году. Из российских хоккеистов его удостаивались Александр Могильный, а также Павел Дацюк четыре раза.

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