* Талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 7 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Управление министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока приказало женщинам и девушкам в Бадахшанском университете носить бурку (афганскую паранджу), а не маски. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Petar Milošević Никаб

Сотрудники управления указали девушкам в Бадахшанском университете, что, согласно приказу их министерства, «маска не заменяет хиджаб и её ношение не является достаточным».

Один из сотрудников министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока сравнил женщину с филе рыбы в кастрюле, заявив, что если кастрюлю закрыть, никто не обратит внимания на то, что находится внутри неё. По его словам, если становится известно, что́ находится в кастрюле, все захотят попробовать рыбу.

Этот сотрудник дал женщинам от пяти до десяти дней на приобретение никаба или паранджи.

В то же время в городе Файзабад, административном центре Бадахшана, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили студентку за отсутствие маски.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее приказали женщинам-телеведущим носить маски, но совсем недавно заявили, что и маска неприемлема, потому что «вызывает проблемы со здоровьем».