Кондрово, Калужская область, 7 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения проводится оснащение Центральной межрайонной больницы № 6 в Дзержинском районе. Об этом 7 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на исполняющую обязанности главного врача больницы Зою Соцкую.

Министерство здравоохранения Калужской области В рентгеновском кабинете

Для медицинского учреждения закуплено современное диагностическое оборудование — цифровой рентген аппарат и цифровой маммограф. С момента их установки уже проведено около 340 маммографических исследований и сделано более 3 тыс. 880 рентгеновских снимков. Продолжается ремонт поликлиники города Кондрово, входящей в состав ЦМБ № 6. В настоящее время здесь проведена замена систем отопления и электроснабжения, оконных блоков, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирована треть кабинетов. Дизайн и навигационная система поликлиники разрабатываются в рамках национального проекта «Здравоохранение». Завершить ремонт планируется к осени 2022 года.

«Наша больница — межрайонная. Помимо населения Дзержинского района мы обслуживаем жителей соседнего Медынского района. Поэтому очень важно, что в рамках проекта модернизации у нас есть возможность создать более комфортные условия для работы персонала и наших пациентов. Мы также дополнительно приобрели современное диагностическое оборудование — электрокардиографы, новую стоматологическую установку, аппарат УЗИ, что позволит нам работать более оперативно и качественно. В 2022 году планируется поставка цифрового рентген аппарата на три рабочих места для Медынской больницы. В ближайших планах — капитальный ремонт кровли её основного корпуса и приёмного отделения. В рамках нацпроекта будут заменены системы отопления в поликлинике посёлка Товарково и во врачебной амбулатории посёлка Полотняный Завод», — отметила Зоя Соцкая.