В калужском Кондрово продолжается модернизация межрайонной больницы
Кондрово, Калужская область, 7 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения проводится оснащение Центральной межрайонной больницы № 6 в Дзержинском районе. Об этом 7 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на исполняющую обязанности главного врача больницы Зою Соцкую.
Для медицинского учреждения закуплено современное диагностическое оборудование — цифровой рентген аппарат и цифровой маммограф. С момента их установки уже проведено около 340 маммографических исследований и сделано более 3 тыс. 880 рентгеновских снимков. Продолжается ремонт поликлиники города Кондрово, входящей в состав ЦМБ № 6. В настоящее время здесь проведена замена систем отопления и электроснабжения, оконных блоков, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтирована треть кабинетов. Дизайн и навигационная система поликлиники разрабатываются в рамках национального проекта «Здравоохранение». Завершить ремонт планируется к осени 2022 года.