Таллин, , 12:22 — REGNUM С 27 февраля нынешнего года Эстония приняла уже более 41 000 украинских военных беженцев. Об этом свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны страны.

Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

За неделю — с 30 мая по 5 июня — в Эстонию прибыли 2 179 беженцев с Украины. Среди них было 429 детей, при этом 1 330 человек следовали через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну.

Ранее в правительстве Эстонии заявляли, что страна готова разместить до 50 000 украинских беженцев. В стране остались и намерены оформить все необходимые для жительства документы не более 30 000 беженцев с Украины.