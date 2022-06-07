Владикавказ, , 12:20 — REGNUM В Северной Осетии организована проверка прокуратуры после нарушения электро- и водоснабжения, вызванного авариями в сетях, произошедшими из-за непогоды. Ливни с градом и шквалистым ветром обрушились на ряд населенных пунктов республики 6 июня. В результате остались без водо- и электроснабжения жители в Правобережном районе, а также на части территории Ардонского района.

Ливень 65.mchs.gov.ru

Прокуратура Северной Осетии организовала проверку соблюдения законодательства в сфере предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Будет проверена работа органов самоуправления и коммунальных служб, после чего при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

«Ход и результаты устранения последствий стихии прокуратура поставила на контроль», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на территории некоторых районов РСО-Алании 6 июня прошли ливни с грозами и градом. Без света, воды и газа остался ряд населенных пунктов. Были также повреждены кровли домов, вырваны с корнем деревья, подтоплены подворья. В Правобережном и Ардонском районе введен режим ЧС. Межведомственная комиссия оценивает нанесенный стихией ущерб.

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