Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM Компания АО «Таурас-Феникс» построит в Приморском районе Санкт-Петербурга новое производство по выпуску упаковочного оборудования, против которого выступали местные жители.

Производство упаковки Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщили 7 июня в пресс-службе Смольного, новый машиностроительный завод по производству фасовочно-упаковочного оборудования планируют возвести на Мебельной улице в рамках инвестиционного проекта. Ранее ИА REGNUM сообщало, что против этого в 2019 и 2020 годах выступали местные жители, поскольку под стройку городские власти зачищали гаражный кооператив на 900 машиномест. Несмотря на протесты и судебные тяжбы, городские власти все же утвердили план строительства.

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«Новое предприятие позволит выпускать упаковку для продуктов питания и непродовольственных товаров. Это соответствует национальным целям и приоритетам по импортозамещению», — сказал губернатор Александр Беглов.

Промышленный комплекс будет состоять из двух производственно-складских корпусов: четырехэтажного и одноэтажного зданий, пятиэтажного офисно-административного корпуса, шестиэтажного административно-бытового корпуса, здания охраны и инженерно-технического назначения. Предполагается, что строительство завода займет четыре года.

Новое предприятие обеспечит работой более 800 петербуржцев. Оно позволит создать производственную базу для развития перерабатывающей промышленности, в том числе обеспечит поставки отечественного оборудования для пищевой отрасли.

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